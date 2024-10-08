Деталі повідомив президент у вечірньому зверненні 8 жовтня, інформує 24 Канла. За його словами, тему ракетної програми та виробництва зброї обговорювали сьогодні під час Ставки.

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Пріоритети потреб армії

"Серед визначених ключових напрямів – дрони для нашої армії, і це має бути таке постачання, що не тільки збільшується в обсягах, але також еволюціонує, розвивається згідно з потреб на війні", – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що виробництво мусить оперативно адаптуватись під потреби фронту і під нові можливості застосування наявної в нас зброї.

Наступний фундаментальний напрямок – РЕБ. Водночас, президент зауважив, що у цьому питанні українські підприємці вже суттєво допомогають країні.

Ракетна програма України

Зрештою, Володимир Зеленський окремо наголосив на важливості реалізації ракетної програми

Окремий наголос – наша державна ракетна програма, і по всіх її елементах, і по всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії,

– зазначив Володимир Зеленський.

За словами президента, результат потрібен швидше, тож "всі відповідні завдання зараз на виконанні".

Довідково. 8 жовтня відбулася Ставка щодо забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою. Зокрема, на ній було заслухано доповідь головнокомандувача Олександра Сирського на якій він розповів про нагальні потреби армії до кінця поточного року.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров анонсував багато новин про велику ракетну програму України. Зокрема, інформації про розробку українських балістичних ракет.