На производство дронов в бюджете на 2025 год предусмотрено 775 миллиардов гривен, – Зеленский

В украинском бюджете на 2025 год заложили средства на производство дронов. Говорится о сумме в 775 миллиардов гривен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Украинскому радио.

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Что сказал Зеленский о производстве дронов в 2025 году

По словам президента, в бюджете на 2025 год на украинские дроны, на внутренний заказ предусмотрено 775 миллиардов гривен.

Эти деньги уже есть. Плюс гарантированные финансы от партнеров,

– подчеркнул глава государства.

Кроме того, он также отметил, что сейчас активно продолжается работа над ракетной программой. По словам Зеленского, сейчас идут испытания четырех видов ракет.

Также в деле морских дронов, как пояснил глава государства, от испытаний уже давно перешли к уничтожению большого количества кораблей Черноморского флота России.

К слову, в этом же интервью Владимир Зеленский отметил, что в октябре Россия смогла оккупировать рекордное количество территории нашего государства по разным причинам. В частности, это произошло из-за медленного укомплектования бригад как обученными людьми, так и оружием.