Украинцы не простят ни меня, ни США, – Зеленский о требовании выйти из Донбасса

Американцы предлагают, чтобы ВСУ вышли из Донбасса, а территория, которую они сейчас контролируют, стала демилитаризованной "свободной экономической зоной". Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить эту идею, но только при определенном условии.

Президент настаивает, что Россия тоже должна отвести свои силы на аналогичное расстояние. Он также против, чтобы эта территория перешла под контроль Москвы. Свою позицию украинский лидер высказал в интервью Axios.

Зеленский отметил, что Киев и Вашингтон пришли к согласию, что любое мирное соглашение должно быть вынесено на референдум в Украине.

Если соглашение будет предусматривать только выход Украины из Донбасса – с фактическим отказом от суверенитета и граждан, которые там проживают, – ее, по мнению, президента не поддержат.

Люди никогда этого не простят. Никогда. Не простят... ни мне, ни США,

– сказал политик.

По его словам, украинцы "не могут понять, почему их просят отдать еще больше земли". "Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля", 0 добавил он.

В то же время, если соглашение просто зафиксирует нынешнюю линию фронта на Донбассе (как это планируется по двум другим регионам, где Россия контролирует территории), Зеленский считает, что украинцы могут поддержать такой вариант на референдуме.

Если в документе будет записано, что мы остаемся там, где стоим на линии соприкосновения, думаю, люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение,

– объяснил он.

Тем временем Россия продолжает настаивать на полном контроле над Донбассом – через переговоры или силой.

