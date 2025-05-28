Какова позиция США относительно переговоров и территориальных требований России: Зеленский объяснил
- Президент Зеленский заявил, что США продолжают поддерживать Украину в дипломатическом поле и через санкционное давление на Россию.
- Украина не планирует выходить из своих территорий и ожидает дальнейшей поддержки со стороны партнеров.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал позицию Соединенных Штатов относительно мирных переговоров. А также ультиматумов России относительно передачи четырех украинских регионов.
Он заявил, что пока нет сигналов о готовности США выйти из переговорного процесса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.
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Что сказал Зеленский об участии США в переговорах
По словам президента, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину как в дипломатическом поле, так и через санкционное давление на Россию. Зеленский отмечает, что Украина не хотела бы, чтобы они вышли из этого процесса.
Глава государства также объясняет, что не имеет значения, о чем именно отмечается в подобных "ультиматумах", если речь идет не о формальностях, а о возможном пути к прекращению огня.
Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина расположена,
– говорит Зеленский.
Он добавляет, что Украина не рассматривает возможность выхода из своих территорий и ожидает, что партнеры и в дальнейшем будут поддерживать ее в этом.