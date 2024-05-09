Зеленский сменил командующего Силами спецопераций

Владимир Зеленский 9 мая уволил с должности командующего Силами спецопераций Сергея Лупанчука. Вместо него назначил Александра Трепака.

Соответствующие указы появились на сайте президента в четверг, 9 мая. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Александр Трепак – новый командующий ССО

Президент уволил с должности командующего ССО Сергея Лупанчука. Заметим, что он занимал эту должность с ноября 2023 года.

Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины,

– говорится в указе президента за 9 мая.

Заметим, что в открытом доступе немного фото Александра Трепака. На обнародованных кадрах его лицо заблюрено.

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Краткая справка. Александр Трепак – Герой Украины. Принимал участие в АТО. Был командиром Кировоградского 3 полка спецназначения.

Также был начальником штаба – заместителем командующего Силами ССО ВСУ. В 2021 году получил звание бригадного генерала.