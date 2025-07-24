Зеленский согласовал текст законопроекта о независимости НАБУ и САП

В четверг, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал текст законопроекта о независимости антикоррупционных органов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы государства.

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Законопроект будет внесен в Верховную Раду

Владимир Зеленский заявил, что этот законопроект гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства.

По словам президента, самое главное – это реальные инструменты, отсутствие российских связей и независимость НАБУ и САП.

Зеленский подчеркнул, что уже в четверг, 24 июля, законопроект будет внесен в Верховную Раду Украины.

Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной,

– подытожил глава государства.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект о фактическом уничтожении антикоррупционных органов Украины – НАБУ и САП. Вечером того же дня, несмотря на общественное возмущение, скандальный законопроект №12414 подписал Владимир Зеленский.

Однако уже 23 июля в вечернем обращении президент Украины заявил, что он предложит Верховной Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. По словам Зеленского, этот законопроект "обеспечит силу системе правопорядка".