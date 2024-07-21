Зеленский сообщил, что в Украину прибыл немецкий Patriot

В Украину прибыла еще одна система противовоздушной обороны Patriot от Германии. Комплекс уже используют для защиты от российских атак.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 июля, во время во время вечернего обращения.

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Сейчас уже мы можем сказать: есть усиление нашей ПВО. Немецкий Patriot прибыл в Украину. Я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать больше,

– отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее – больше силы для Украины.

К слову, в конце июня и в начале июля Германия фактически тайно передала Украине пакет военной помощи, в который, в частности, вошло 39 танков.

. В Воздушных силах сообщили об эффективности работы ЗРК Patriot: благодаря этой системе с мая 2024 года ни один российский "Кинжал" не достиг Киева – все ракеты были перехвачены. Речь о более 20 ракетах этого типа.