Зеленский совершил визит в Днепр: провел Ставку в зоне ответственности ОВСУ "Таврия"

Владимир Зеленский приехал в Днепр, где провел выездное заседание Ставки. На нем была рассмотрена ситуация на фронте, а также ход наступательных и оборонительных действий.

Во время выездной ставки в зоне ответственности президент заслушал доклады главкома Залужного, командующих Тарнавским и Сырским, а также разведки от главы ГУР Буданова. Кроме этого, в ставке принимали участие заместитель министра обороны Замлинский, командующий силами логистики Гуляк и командующий Воздушными силами Олещук.

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Каким вопросам уделили наибольшее внимание

Владимир Зеленский рассказал, что во время ставки было уделено внимание обеспечению войск боеприпасами и результатам использования имеющихся систем. Отдельно обсудили силы и возможности местных сил ПВО с учетом будущих поступлений.

Всеобъемлющая проверка ТЦК заканчивается

Глава государства также сообщил, что подходит к концу всеохватывающая проверка ТЦК. По его словам, одиннадцать областей – "на особом контроле".

Провел выездную Ставку. Ситуация на фронте, ход наших наступательных и оборонительных действий, данные разведки. Как всегда, пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Результативность использования существующих систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом снабжения партнерами. Завершается всеобъемлющая проверка ТЦК: 11 областей на особом контроле,

– сказал президент.

Зеленский лично поздравил Залужного и Сырского

Президент рассказал, что сейчас, 27 июля, наконец-то имел возможность лично поздравить с прошлым днем ​​рождения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, родившегося 8 июля и родившегося 26 июля командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Наградил генерала Залужного именным огнестрельным оружием. Генерал-полковнику Сырскому подарил картину, отражающую подвиг украинских воинов и уважение к ним,

– поделился Зеленский.

Днем ранее, 26 июля, Владимир Зеленский сообщил, что есть усиление нашей системы ПВО. Новые установки направят туда, где сейчас они больше всего нужны. В тот же день президент предложил Верховной Раде Украины продолжить военное положение и всеобщую мобилизацию. Соответствующие проекты законов уже были внесены в парламент.

Общая мобилизация и военное положение действуют до 18 августа 2023 года. Скорее всего, их снова продлят на 90 дней.