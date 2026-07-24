Зеленский совместно с военным руководством определил ответ на удары России: имеется четкий перечень мер

24 июля Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством Украины. В ходе встречи было определено, как реагировать на российские удары.

Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.

Что обсудил президент на совещании с военными?

Владимир Зеленский отметил, что заслушал доклады Михаила Драпатого, Евгения Хмары и Павла Палисы. Главнокомандующий ВСУ доложил президенту о ситуации на фронте в целом.

Подробно рассмотрели те направления и задачи, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений. В частности, определили порядок наших действий в ответ на российские удары по инфраструктуре нашей страны, а именно в ответ на российский террор против наших городов и общин приграничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и нашего морского коридора,

– подчеркнул президент.

Глава государства заверил, что на всех уровнях – в Вооруженных Силах Украины, Министерстве обороны Украины и других правительственных структурах, разведывательных и специальных службах – имеется четкий перечень мер.

Зеленский также отметил, что Евгений Хмара готовит решения, которые обеспечат оперативное выполнение необходимых запросов командиров корпусов по итогам нашего общения с ними в течение последних недель.

"Павел Палиса и команда Офиса будут и в дальнейшем помогать с координацией работы", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, 24 июля днем российская армия нанесла удар по объекту в Киевской области, где проходила оборонная выставка. В результате погибли не менее 10 человек, еще около 100 получили ранения.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Россия не прекращает террор в прифронтовых регионах. В частности, 24 июля оккупанты нанесли удар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки авиабомбами там погибли 5 человек, еще 9 получили ранения.