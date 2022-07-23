Зеленский создал новую военную администрацию в Запорожье

Президент Украины издал приказ о создании новой военной администрации в Запорожье. Ее сформируют в Бердянском районе.

Новая военная администрация получит название "Приморская". Указ был обнародован 22 июля. Он вступил в силу с того же дня.

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Приморская городская военная администрация

На выполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Приморскую городскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области,

– говорится в сообщении.

Зеленский приказал Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации принять все необходимые меры, чтобы военная администрация заработала.

На Запорожье оккупанты выдают пенсии фальшивыми купюрами

Цинизму российских захватчиков нет предела. Они оставляют местных жителей без денег, а соответственно – без возможности обеспечить базовые потребности.

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На оккупированной территории Запорожской области людям выдали российские пенсии наличными. Оказалось, что российские купюры – фальшивые.

Все настоящие деньги себе присвоили гауляйтеры Запорожья. Об этом журналистам 24 канала сообщили источники в разведке.

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