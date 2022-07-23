Нова військова адміністрація отримає назву "Приморська". Указ оприлюднили 22 липня. Він набув чинності з того самого дня.

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Приморська міська військова адміністрація

На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Приморську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області,

– мовиться в повідомленні.

Зеленський наказав Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити всі необхідні заходи, щоб військова адміністрація запрацювала.

На Запоріжжі окупанти видають пенсії фальшивими купюрами

Цинізму російських загарбників нема меж. Вони залишають місцевих жителів без жодних грошей, а відповідно – без змоги забезпечити базові потреби.

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На окупованій території Запорізької області людям видали російські пенсії готівкою. Виявилося, що російські купюри – фальшиві.

Всі справжні гроші собі присвоїли гауляйтери Запоріжжя. Про це журналістам 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

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