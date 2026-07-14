Будут улучшения, – военный объяснил, что означает создание нового рода войск в ВСУ

Владимир Зеленский объявил о создании Объединенных сил быстрого реагирования, которые будут входить в состав ВСУ. В новую структуру войдут силы штурмовых войск, беспилотная составляющая, артиллерийские подразделения и другие средства поражения и поддержки.

Соответствующий указ президент Украины подписал на фоне скандалов, связанных с 425 ОШП "Скала" и командиром 155 ОМБр Станиславом Лучановым, который ранее занимал должность начальника штаба в "Скале". Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что изменения в организационно-управленческой структуре именно штурмовых войск назрели давно.

В чем причина создания Объединенных сил быстрого реагирования?

Мусиенко подчеркнул, что возникла необходимость провести изменения в штурмовых войсках с точки зрения подчинения и обеспечения. Для того, чтобы эти подразделения могли выполнять максимально сложные задачи, которые перед ними ставятся, на самых тяжелых участках фронта. Там, где в определенных случаях ситуация может критически ухудшиться в плане обороны на тактическом или даже оперативно-тактическом уровне.

Для того чтобы улучшить управление ими и их кадровое обеспечение, было принято решение создать Объединенные силы быстрого реагирования. Кроме того, необходимо объединить их функции с подразделениями, в частности, десантных войск, чтобы в определенных случаях они выполняли смежные задачи быстрого реагирования. Идея заключается в том, чтобы эти войска в идеале задействовались в качестве постоянного оперативного резерва, который должен быть у командиров разных уровней,

– пояснил военный аналитик.

Учитывая тенденции, а также то, что местами ВСУ не хватает, в частности, личного состава, приходится, по словам военнослужащего, решать вопрос так, чтобы чуть ли не у каждого командира корпуса был свой резерв. Чтобы он мог на него рассчитывать, готовить его, нести за него ответственность. А также чтобы бригады осуществляли ротацию, получали постоянное пополнение и чаще выводились на восстановление, имея резерв.

Однако сегодня из-за нехватки личного состава достичь этого в полной мере довольно сложно. Поэтому решено, что существует резерв, который задействуется в виде штурмовых подразделений, и теперь это будут подразделения Сил быстрого реагирования, которые должны быстро реагировать на ухудшение ситуации на том или ином направлении фронта. Или улучшить ситуацию, когда появляются возможности для того, чтобы перехватить инициативу и где-то локально контратаковать,

– отметил Александр Мусиенко.

Соответствующая модель, по его словам, заимствована у стран-членов НАТО, поэтому ничего необычного в этом нет. Это адаптация стандартов Альянса для украинской армии.

"Этот шаг также был продиктован тем, чтобы, вероятно, снять вопросы, предотвратить появление каких-либо инсинуаций в обществе о якобы "полках лично Сирского", которыми руководят в ручном режиме", – предположил военный аналитик.

Почему инициировано создание Объединенных сил быстрого реагирования: смотрите видео

Он добавил, что отныне есть соответствующий командующий – достойный, заслуженный, профессиональный человек, офицер (бригадный генерал Дмитрий Волошин – 24 Канал). Кроме того, теперь эти подразделения будут получать лучшее обеспечение, необходимое для выполнения сложных задач. И это должно повысить эффективность применения штурмовых подразделений на различных участках фронта.

Напомним, что президент Украины подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Эта структура будет представлять собой отдельный механизм для быстрого реагирования на изменения оперативной ситуации на фронте.

Командующим Объединенными силами быстрого реагирования станет Герой Украины, бригадный генерал Дмитрий Волошин, который в настоящее время является командиром 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По словам Владимира Зеленского, состоится "необходимая трансформация штурмовых войск". Это должно решить "многие вопросы и проблемы, прежде всего в отношении к людям". Президент также анонсировал изменения на уровне управления штурмовыми войсками.