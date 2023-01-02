Зеленский образовал Олешковскую военную администрацию

2 января 2023, 21:06
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Источник:

Офис Президента

Президент Владимир Зеленский образовал Олешковскую городскую военную администрацию Херсонской области. Кроме того, президент назначил начальника военной администрации.

Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 2 января. Указ №3/2023 опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

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Кто возглавил Олешковскую военную администрацию

Президент также поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием этой военной администрации.

Начальником Олешковской городской военной администрации назначена Татьяна Гасаненко. Об этом свидетельствует распоряжением №2/2023-рп, опубликованное на сайте ОП.

Олешки все еще в оккупации

  • По состоянию на 2 января Олешки в Херсонской области все еще находятся под временной оккупацией россиян. После деоккупации правобережья Херсонщины и Херсона появлялись сообщения о том, что ВСУ отвоевали Олешки. Однако официально это не подтверждали.
  • В начале декабря в Генштабе ВСУ заявили, что в Олешках стало меньше российских войск и их технике. Также в Центре национального сопротивления сообщали, что россияне вывезли всех коллаборантов из Олешек.
  • 27 декабря из-за обстрела Олешек погиб человек и также были ранены. В ВСУ объяснили, что таким образом оккупанты хотят показать местному населению, что обстрелы якобы проводят украинские защитники.
  • Подобную тактику оккупанты использовали еще в начале оккупации, когда ворвались на Херсонщину.

Автор: Михайло Гема