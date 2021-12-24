Зеленский созывает СНБО перед самым Новым годом

Украинский президент снова созывает СНБО. Заседание состоится в среду, 29 декабря. Очевидно, оно станет последним в 2021 году.

Соответствующее решение украинский президент принял 24 декабря. Этому решению предшествовал доклад секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

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Ранее Данилов высказался о скоплении российских сил у границ Украины. По его словам, на расстоянии всего лишь 200 километров находится более 120 тысяч военных государства-агрессора. Впрочем, чиновник считает, что ситуация "не является очень критической". Именно поэтому о введении военного положения пока не говорится.

Зеленский похвалил СНБО

В конце ноября Зеленский положительно оценил работу СНБО. Он заявил, что ранее Совет был пассивным органом, поэтому его и называли "кладбищем сбитых летчиков". Впрочем, по его мнению, все уже изменилось и теперь это – мощный орган. В 2021 году заседания Совета нацбезопасности и обороны участились. Результатом этого стал ряд санкций, в частности – против государственных предателей и контрабандистов.

Что об этом органе думают украинцы

Около 24% украинцев считают Совет национальной безопасности и обороны сильным органом. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы "Рейтинг".

При этом более трети респондентов назвали СНБО слабым. В то же время они считают, что возможности парламента или правительства еще слабее.

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Полный текст сообщения на странице СНБО в фейсбуке:

Сегодня, 24 декабря 2021 года, после доклада Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова Президенту Украины Владимиру Зеленскому Глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины.