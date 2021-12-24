Відповідне рішення український президент ухвалив 24 грудня. Цьому рішенню передувала доповідь секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова.

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Наприкінці листопада Зеленський позитивно оцінив роботу РНБО. Він заявив, що раніше Рада була пасивним органом, тому її й називали "кладовищем збитих льотчиків". Втім, на його думку, все вже змінилося й тепер це – потужний орган.

Як українці ставляться до РНБО

Близько 24% українців вважають Раду національної безпеки та оборони сильним органом. Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг". При цьому, понад третина респондентів назвали РНБО слабкою. Водночас вони вважають, що можливості парламенту чи уряду є ще слабшими.

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