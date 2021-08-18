Зеленский созывает внеочередную сессию Рады из-за Большого герба

Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады, которое должно пройти до 23 августа. На нем хотят рассмотреть законопроект о Большом гербе.

Народный депутат сообщил, что президент 17 августа инициировал созыв до 23 августа внеочередной сессии парламента.

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Зеленский созывает Раду из-за Большого герба

Глава государства хочет, чтобы Рада приняла законопроект №5712 "О Большом государственном гербе Украины". Для того, чтобы принять документ в целом необходимо конституционное большинство – 300 голосов. Однако для принятия в первом чтении достаточно будет и 226 голосов.

Юрчишин также прикрепил копию обращения Зеленского к главе парламента Дмитрию Разумкову.

Зеленский просит Разумкова созвать Раду / Фото Ярослава Юрчишина

Напомним, ранее стало известно, что 23 августа Рада соберется на внеочередную сессию для принятия резолюции или постановления по результатам Крымской платформы.

Законопроект о Большом гербе: что известно