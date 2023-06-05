Где у России границы с Молдовой, – Зеленский резко отверг сказки России о "защите территорий"

Басни России о якобы защите своих территорий – бессмысленны. Мотивы агрессии диктатора Путина понятны и очевидны – оккупировать как можно больше территорий входящих в состав Советского союза стран, включая Молдову.

Да во время интервью Президента Украины Владимира Зеленского для латиноамериканских СМИ, он спросил, какие границы России с Молдовой. 24 Канал.

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Какие у России общие границы с Молдовой, что она не дала развиваться этому государству?,

– риторически спросил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что в этом вся Россия: "ни при чем границы, они не считаются ни с чем".

Россия хочет вернуть те государства, которые были в советском союзе, и иметь полную оккупацию и власть над ними, – добавил украинский лидер.

Проблема Приднестровья

Молдова намерена вступить в ЕС вместе с оккупированным Россией Приднестровьем. Президент страны Мая Санду надеется, что это произойдет до 2030 года.

Санду убеждена, что путь Молдовы в Европейский Союз поможет разрешить ей "замороженный конфликт".

Также Санду считает, что разрешение ситуации с непризнанным Приднестровьем состоит в борьбе с коррупцией и проведении экономических реформ. Это покажет жителям Приднестровья, что связи с блоком, а не с Россией, будут полезны их жизни.