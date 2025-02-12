Разница – колоссальная: Зеленский сравнил количества боевых бригад Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Украины Европа будет под российской оккупацией. В то же время Киев не сможет одержать победу без поддержки Соединенных Штатов.

Российская армия значительно больше украинской, отметил президент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Какого размера армию имеет Россия

Зеленский привел цифры, по которым Россия имеет 220 боевых бригад численностью от 3500 до 5000 военных в каждой. Несмотря на значительные потери среди кадровых офицеров, эти подразделения продолжают функционировать, привлекая молодых военных, которые проходят обучение.

Для сравнения он отметил, что Украина имеет 110 бригад, а европейские страны – 80.

"Вы понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он нас постепенно съест, потому что мы вдвое меньше. А чтобы нас оккупировать, ему надо быть втрое больше нас. Это законы сухопутной войны. Когда ты нападаешь, тебе нужно соотношение один к трем, тогда ты можешь оккупировать, захватить, разгромить", – сказал президент.

По словам Зеленского, для вторжения в Украину России нужно 330 бригад, тогда как сейчас их только 220. Он подчеркнул, что в Европе только 80 бригад, и если Россия решит напасть, она сможет оккупировать ее без сопротивления. Украина же сдерживает около миллиона российских военных.

"Если завтра Путин скажет: "Я больше не иду к вам, я иду в Европу". Что сделает Европа?" – добавил Зеленский.