Проглотил 2 региона и хочет еще: Зеленский сравнил путина с кашалотом и питоном

Владимир Зеленский сравнил владимира путина с кашалотом или питоном. Ведь российский диктатор хотел проглотить Украину.

Президент Украины отметил во время интервью, что теперь пути рискуют быть разорванным. Также ранее Зеленский говорил, что путин не понимает до конца происходящее.

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Зеленский назвал путина кашалотом

Это кашалот, который проглотил два региона и говорит: давайте заморозим конфликт. Затем отдохнет и через два – три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозим конфликт. И будет идти дальше и дальше. Сто процентов,

– объяснил Зеленский.

Добавил также, что путин очень недооценил Украину, решившись на военное вторжение.

Президент Украины добавил, что путин открыл рот, как питон, и подумал, что мы еще один зайчик.

"Но мы не зайчики, и оказалось, что он не может нас проглотить – и действительно рискует быть разорванным", – отметил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Коротко о заявлениях Зеленского относительно путина

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