Также Зеленский может встретиться с польским коллегой Анджеем Дудой. Политолог Игорь Рейтерович предположил 24 Каналу, что президент может вернуться в Украину с тремя ключевыми достижениями.

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Первое достижение

Во-первых, результативное голосование или работа на полях Генассамблеи ООН. По словам Рейтеровича, не стоит рассчитывать на головокружительные изменения. Ведь можно предположить, как будут вести себя Россия и другие страны, занимающие отстраненную позицию по поводу российско-украинской войны.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский может пересечься с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Зная его, он будет, вероятно, где-то там прятаться. Хотя, возможно, из Москвы пришлют установку, что надо "грудью лечь на амбразуру и совершить подвиг Матросова - броситься под танк украинского президента". В плане внимания тех заявлений, которые будет делать Владимир Зеленский. Пусть рискнет,

– подчеркнул политолог.

И также добавил, что в настоящее время у Украины нет особых надежд на Генассамблею ООН. Однако следует надеяться, что разговор с президентом Бразилии и представителями отстраненных стран заставит их изменить отношение и иначе посмотреть на российско-украинскую войну.

Второе достижение

Во-вторых, военно-техническая поддержка. Украину могут ожидать определенные приятные сюрпризы. В частности, две недели назад говорили об ATACMS, самолетах и танках Abrams, поэтому поддержка по этим направлениям может усилиться.

Я думаю, что обязательно будет некий военный пакет помощи от США. Возможно, там будет та продукция, о которой мы давно мечтаем и в которой очень нуждаются наши ребята на фронте,

– сказал Рейтерович.

"Это очень важный аспект, который позволит нам более уверенно смотреть в будущее. Учитывая то наступление, которое мы ведем и которое происходит согласно планам, требующим военно-технической поддержки", – добавил политолог.

Третье достижение

В-третьих, определенная финансовая поддержка, в которой нуждается Украина. По мнению политолога, вероятность именно "живых" денег от США – невелика, а вот от ЕС – надежды больше.

Рейтерович предположил, с какими достижениями Зеленский вернется в Украину: смотреть видео

В частности, вероятно, встреча Зеленского и Дуды позволит решить проблему, возникшую между Польшей и Украиной в экономическом плане, а именно по транзиту импорта украинского зерна.

Потому что, мне кажется, выяснение отношений в судах, еще на уровне мировой торговой организации – очень плохая идея. Она не пойдет на пользу ни нам, ни нашим дружественным странам, поддерживающим нас,

– подытожил Игорь Рейтерович.

Предположим, Украина найдет альтернативу зерновому соглашению. Тогда для нас важна поддержка тех стран, которые боятся импорта и принимают соответствующие меры по его приостановке.

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