Також Зеленський може зустрітися з польським колегою Анджеєм Дудою. Політолог Ігор Рейтерович припустив 24 Каналу, що президент може повернутися до України з трьома ключовими здобутками.

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Перший здобуток

По-перше, результативні голосування чи робота на полях Генасамблеї ООН. За словами Рейтеровича, не варто розраховувати на карколомні зміни. Адже можна припустити, як поводитимуться Росія та інші країни, які займають відсторонену позицію щодо російсько-української війни.

Крім цього, український лідер Володимир Зеленський може перетнутись з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Знаючи його, він буде, імовірно, десь там ховатися. Хоча, можливо, з Москви надішлють настанову, що треба "грудьми лягти на амбразуру і здійснити подвиг Матросова – кинутися під танк українського президента". У плані уваги, тих заяв, які робитиме Володимир Зеленський. Нехай ризикне,

– наголосив політолог.

І також додав, що наразі в України немає особливих надій на Генасамблею ООН. Проте варто сподіватися, що розмова з президентом Бразилії та представниками відсторонених країн змусить їх змінити ставлення та інакше подивитися на російсько-українську війну.

Другий здобуток

По-друге, військово-технічна підтримка. На Україну можуть очікувати певні приємні сюрпризи. Зокрема, два тижні тому говорили про ATACMS, літаки та танки Abrams, тому підтримка по цих напрямках може посилитися.

Я думаю, що обов'язково буде якийсь військовий пакет допомоги від США. Можливо, там буде та продукція, про яку ми давно мріємо і якої дуже потребують наші хлопці та дівчата на фронті,

– сказав Рейтерович.

"Це дуже важливий аспект, який дозволить нам більш впевнено дивитися у майбутнє. З огляду на той наступ, який ми ведемо і який відбувається згідно з планами, які потребують військово-технічної підтримки", – додав політолог.

Третій здобуток

По-третє, певна фінансова підтримка, якої потребує Україна. На думку політолога, імовірність саме "живих" грошей від США – невелика, а от від ЄС – сподівання більші.

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Зокрема, ймовірно, зустріч Зеленського та Дуди дозволить розв'язати проблему, яка виникла між Польщею та Україною в економічному плані, а саме щодо транзиту імпорту українського зерна.

Тому що, мені здається, з'ясування відносин в судах, ще на рівні світової організації торгівлі – дуже погана ідея. Вона не піде на користь ні нам, ні нашим дружнім країнам, які нас підтримують,

– підсумував Ігор Рейтерович.

Припустимо, Україна знайде альтернативу зерновій угоді. Тоді для нас важливою буде підтримка тих країн, які бояться імпорту та приймають відповідні заходи щодо його призупинення.

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