Зеленский в США провел встречу с конгрессменами из группы поддержки Украины: о чем говорили
Источник:Офис Президента
Президент Зеленский продолжает официальный визит в США. Глава государства встретился с представителями украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе. Президент предложил конгрессменам присоединиться к воплощению Плана трансформации Украины.
Зеленский поблагодарил американскую делегацию, которая посетила Украину в 30-годовщину ее независимости. Также представители США были представлены на саммите Крымской платформы.
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Президент хочет вывести партнерство с США на новый уровень
Глава государства подчеркнул, что двухпалатная поддержка в Конгрессе – это основа стратегического партнерства. Основой этой поддержки являются общие ценности и долгосрочные интересы.
Мы продолжаем отстаивать общие с Соединенными Штатами демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень,
– сказал президент Украины.
Зеленский предложил американцам приобщиться к Плану трансформации украинской экономики. Он отметил, что приоритетом Киева является антикоррупционная политика и судебная реформа.
Зеленский призвал сохранить санкции из-за "Северного потока-2"
Одной из топ-тем обсуждения стала безопасностная ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму. Не забыли политики поговорить и о российском проекте "Северный поток-2".
Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США в отношении "Северного потока-2" могут стимулировать Россию к договоренностям и их соблюдению,
– заметил Зеленский.
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О чем еще говорил президент Зеленский с конгрессменами:
- Сотрудничество с США в сфере образования.
- Участие США в лечении и реабилитации украинских военных.
- События в Афганистане и, в частности, эвакуация граждан из этой страны.
В Конгрессе заверили в поддержке Украины
Сопредседатель Украинского кокуса Марси Каптур заверила, что в Конгрессе поддерживают территориальную целостность Украины и все положительные преобразования, которые проводят на украинской территории.Обратите внимание! 1 сентября Зеленский встречался с Джо Байденом. Разговор тет-а-тет, который должен был длиться 1 час растянулся на 2. После переговоров Украина и США обнародовали совместное заявление относительно стратегического партнерства.