Зеленский провел ряд важных встреч на полях Генассамблеи ООН: уже известны детали
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский провел ряд важных встреч на полях Генассамблеи ООН. В частности, с членами Конгресса США, премьером Японии, президентом Парагвая и премьером Индии.
- 1На встрече с членами Конгресса США Зеленский говорил о Плане победы
- 2С премьером Индии об активизации совместной работы на международных площадках
- 3С президентом Парагвая о перспективах торгово-экономического сотрудничества
- 4С премьером Японии об энергетической поддержке и усилении санкций против России
Об этом сообщили в ОП. Также рассказали детали этих встреч Владимира Зеленского.
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На встрече с членами Конгресса США Зеленский говорил о Плане победы
На полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи, а также член Палаты представителей Грегори Микс.
Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ,
– сказал украинский лидер.
Президент подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, потребности украинских воинов и важность своевременной поставки оборонных пакетов.
Кстати, в ОП сообщили, что отдельное внимание на этой встрече уделили Плану победы, который уже на этой неделе президент представит Байдену, Конгрессу и кандидатам в президенты.
Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от любых решений Путина,
– заявил Владимир Зеленский.
Также во время встречи обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению. В ОП отметили, что накануне зимы одним из ключевых направлений является усиление украинской энергетической системы.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что важно усиливать санкции против России.
Зеленский встретился с членами Конгресса США / Фото ОП
С премьером Индии об активизации совместной работы на международных площадках
Также украинский лидер встретился с премьером Нарендрой Моди. Глава государства поблагодарил Индию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
В ОП отметили, что Владимир Зеленский и Нарендра Моди обсудили реализацию сотрудничества в направлениях, о которых договорились во время исторического визита премьера Индии в Киев месяц назад. Напомнили, что тогда речь шла об активизации торгово-экономического и оборонного сотрудничества, привлечения Индии к послевоенному восстановлению, а еще взаимодействие в области образования, науки и культуры.
Особое внимание во время встречи уделили усилению взаимодействия на международных площадках, в частности в рамках ООН и G20, а также реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира,
– сообщили в Офисе Президента.
С президентом Парагвая о перспективах торгово-экономического сотрудничества
Также Владимир Зеленский встретился с Сантьяго Пеньей. Украинский лидер поблагодарил Парагвай за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Президент рассказал о ситуации на поле боя и результатах первого Саммита мира.
Вы не смогли приехать на наш первый, инаугурационный Саммит, но Совместное коммюнике открыто к подписанию. Вы знаете, что 11 стран Латинской Америки присоединились к инаугурационному Саммиту, и, конечно, мы очень хотим, чтобы Парагвай также присоединился к коммюнике,
– сказал Зеленский.
Также в ОП сообщили, что во время встречи лидеры обсудили региональные и глобальные вызовы безопасности, перспективы торгово-экономического сотрудничества, обмен опытом в горном и сельском хозяйстве. Кроме того, поручили командам изучить наиболее перспективные направления для сотрудничества.
С премьером Японии об энергетической поддержке и усилении санкций против России
Также на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент встретился с премьером Японии Фумио Кишидой. Глава государства отметил главу правительства орденом Ярослава Мудрого I степени.
Очень рад нашей встрече. И эта награда не только от меня – от всего украинского народа. Мы очень благодарны за такую сильную поддержку Украины, украинцев с самого начала полномасштабного вторжения,
– заявил Владимир Зеленский.
Также президент поблагодарил Японию за финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 12 миллиардов евро, а еще за поддержку санкций против России. Глава государства подчеркнул, что важно продолжать работу по блокированию всех щелей, которые агрессор использует для обхода санкций.
Среди тем обсуждения – сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов,
– отметили в ОП.
Владимир Зеленский также рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Премьер Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи. В него войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.
Зеленский встретился с премьером Японии / Фото ОП