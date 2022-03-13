Зеленский своим указом сменил главу СБУ во Львовской области

Владимир Зеленский назначил нового главу СБУ во Львовской области. Тамошнее управление возглавил Артем Бондаренко.

Соответствующий указ украинский президент подписал накануне 12 марта. Об этом сообщили на официальном сайте Офиса Президента.

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Артема Бондаренко – повысили

Информации об Артеме Бондаренко в публичном доступе – немного. Известно, что до назначения он работал заместителем начальника Львовского областного управления СБУ.

Что известно о его предшественнике

Отметим, что до Бондаренко должность начальника управления Службы безопасности Украины во Львовской области занимал 36-летний Иван Осипчук. Весной 2020 года он стал начальником Управления СБУ в Кировоградской области, а уже в начале 2021 года его перевели на аналогичную должность во Львовской области.

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