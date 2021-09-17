Зеленский таки снова летит в США: выступит в ООН и проведет ряд встреч

Владимир Зеленский второй раз за месяц летит в США с официальным визитом. Визит начнется в понедельник, 20 сентября.

Президент Украины проведет в США ряд двусторонних встреч. Об этом на брифинге после заседания СНБО рассказал спикер президента Сергей Никифоров.

Важно Заседание СНБО: онлайн-брифинг Алексея Данилова

Зеленский снова летит в США

Официальный визит Зеленского в Штаты начнется в понедельник, 20 сентября. У него уже запланированы встречи с лидерами других государств и представителями международных организаций. В частности, президент посетит ООН и будет общаться с генсеком Антониу Гуттеришем.

Владимир Зеленский примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, выступит там с речью,

– рассказал Никифоров.

К тому же Зеленский увидится с украинской общиной в США и представителями бизнеса.

Предыдущий визит Зеленского в США: главное

Владимир Зеленский прилетел в США меньше месяца назад – 31 августа. В этот день он провел встречи в NASA, Минэнергетики США, Пентагоне. В рамках визитов состоялось подписание ряда договоров.

Самая важная встреча прошла в Белом доме 1 сентября. Тогда Зеленский лично пообщался с Джо Байденом.

Политики обсудили противодействие российской агрессии на Востоке Украины, реформирование судебной системы в Украине, вопросы энергетической безопасности.

Дипломат Уолтер Браунолер назвал встречу президентов следующим этапом американо-украинских отношений.

На следующий день Владимир Зеленский улетел в Калифорнию – столицу IT-индустрии. Ни один из украинских президентов не был с официальным визитом в этом городе.