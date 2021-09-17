Зеленский таки снова летит в США: выступит в ООН и проведет ряд встреч
Источник:24 канал
Владимир Зеленский второй раз за месяц летит в США с официальным визитом. Визит начнется в понедельник, 20 сентября.
Президент Украины проведет в США ряд двусторонних встреч. Об этом на брифинге после заседания СНБО рассказал спикер президента Сергей Никифоров.
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Зеленский снова летит в США
Официальный визит Зеленского в Штаты начнется в понедельник, 20 сентября. У него уже запланированы встречи с лидерами других государств и представителями международных организаций. В частности, президент посетит ООН и будет общаться с генсеком Антониу Гуттеришем.
Владимир Зеленский примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, выступит там с речью,
– рассказал Никифоров.
К тому же Зеленский увидится с украинской общиной в США и представителями бизнеса.Обратите внимание! Ранее в Офисе Президента предполагали, что Владимир Зеленский примет участие в Генассамблее ООН в формате онлайн. Тогда отмечали, что " не целесообразно тратить время на поездку ради выступления на трибуне".
Предыдущий визит Зеленского в США: главное
- Владимир Зеленский прилетел в США меньше месяца назад – 31 августа. В этот день он провел встречи в NASA, Минэнергетики США, Пентагоне. В рамках визитов состоялось подписание ряда договоров.
- Самая важная встреча прошла в Белом доме 1 сентября. Тогда Зеленский лично пообщался с Джо Байденом.
- Политики обсудили противодействие российской агрессии на Востоке Украины, реформирование судебной системы в Украине, вопросы энергетической безопасности.
- Дипломат Уолтер Браунолер назвал встречу президентов следующим этапом американо-украинских отношений.
- На следующий день Владимир Зеленский улетел в Калифорнию – столицу IT-индустрии. Ни один из украинских президентов не был с официальным визитом в этом городе.