Все изменилось за каких-то 15 – 20 минут, – Зеленский об отношениях с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом значительно улучшились. Переломным моментом стала встреча в Ватикане в 2025 году.

Об этом президент Украины рассказал в интервью американской блогерше из движения MAGA Лоре Лумер.

Как улучшились отношения Зеленского и Трампа?

По словам Зеленского, во время короткие встречи в Ватикане им удалось полностью изменить тон общения.

Мы на самом деле прекрасно поняли друг друга. Пусть детали останутся между нами двоими, но это было очень хорошо. Напряжение спало, и разговор прошел замечательно,

– сказал президент.

Он также заявил, что Трамп понял позицию Украины относительно войны и осознал, кто, по его мнению, на самом деле не заинтересован в ее завершении.

"Президент Трамп понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну. Он понял, что мы хотим остановить Путина, что мы хотим мира. Ведь раньше звучали голоса, что именно Украина не хочет останавливаться", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к победе, однако приоритетом остается сохранение человеческих жизней.

"Конечно, мы хотим победить. Но прежде всего мы сосредоточены на человеческих жизнях. Я считаю, что Трамп доверяет мне", – подытожил он.

Напомним, Суспильне со ссылкой на собственные источники сообщало, что Владимир Зеленский на следующей неделе планирует встретиться с Дональдом Трампом. Предварительно поездка запланирована на 28 июля.