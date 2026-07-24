Про це президент України сказав в інтерв'ю американській MAGA-блогерці Лорі Лумер.
Як покращили стосунки Зеленського та Трампа?
За словами Зеленського, під час короткої зустрічі у Ватикані їм вдалося повністю змінити тон спілкування.
Ми насправді чудово зрозуміли один одного. Нехай деталі залишаться між нами двома, але це було дуже добре. Напруга спала, і розмова пройшла чудово,
– сказав президент.
Він також заявив, що Трамп зрозумів позицію України щодо війни та усвідомив, хто, на його думку, насправді не зацікавлений у її завершенні.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
"Президент Трамп зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Він зрозумів, що ми хочемо зупинити Путіна, що ми хочемо миру. Бо раніше лунали голоси, що це Україна не хоче зупинятися", – зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що Україна прагне перемоги, однак пріоритетом залишається збереження людських життів.
"Звичайно, ми хочемо перемогти. Але насамперед ми зосереджуємося на людських життях. Я вважаю, Трамп довіряє мені", – підсумував він.
Нагадаємо, Суспільне з посиланням на власні джерела писало, що Володимир Зеленський наступного тижня планує зустрітися із Дональдом Трампом. Попередньо, поїздка запланована на 28 липня.