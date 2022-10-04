Украина официально отказалась от переговоров с РФ, пока ее президентом является Путин: текст

Украина накануне приняла решение о том, что переговоров с президентом России Владимиром Путиным и быть не может. Соответствующее решение СНБО уже утвердил президент Зеленский.

Напомним, что 30 сентября СНБО принял решение. Это касается невозможности проведения переговорного процесса с Россией. В документе говорится, что наше государство, если и сядет за один стол переговоров, это произойдет лишь при устранении Путина от управления Россией.

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Решение стало реакцией на аннексию

Соответствующее решение было принято, чтобы отреагировать на попытку Россией аннексировать временно захваченные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Рассказываем, что Владимир Зеленский принял своим указом:

1. Прежде всего говорится о введении решения СНБО от 30 сентября 2022 года "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности".

2. Кроме того, он возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова контроль за исполнением этого решения.

3. Соответствующий указ, по словам Зеленского, вступает в силу с его публикации.

Что решили в СНБО

В Украине констатировали, что проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным невозможно. Это означает, что наше государство готово к этому процессу только при смене власти в стране-агрессоре. Кроме того, во время СНБО был одобрен текст совместного обращения президента Владимира Зеленского, главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, а также премьер-министра Дениса Шмыгаля в НАТО. Напомним, что 30 сентября наша страна подала заявку на вступление в Альянс. Кабмин должен подготовить предложения, касающиеся многоуровневой системы обеспечения безопасности. Основная задача – довести оборонный потенциал нашего государства до готовности дать отпор врагу. Кроме того, Кабмин должен заняться усилением обороноспособности нашего государства. Для этого необходимо будет работать над привлечением международных партнеров, оказывающих военно-техническую помощь.

С полным текстом решения СНБО от 30 сентября можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что Украина не против переговоров с Россией. Их готовы провести для получения контрибуций и репараций. По его словам, оттягивание этого процесса со стороны Кремля только усугубляет ситуацию. Ведь россияне не только попадут в худшие для себя условия, но и вынуждены будут возместить гораздо больше денег.

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