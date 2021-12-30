Зеленский утвердил сроки призыва на 2022 год
Источник:Офи Президента
Владимир Зеленский подписал указ о сроках призывов на срочную военную службу. В 2022 году они будут стартовать в апреле и октябре.
Согласно документу, призывов на службу будет 2. Они будут проходить с апреля по июнь и с октября по декабрь.
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Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших сроки, также состоится в апреле – июне и октябре – декабре.
Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия начнутся на месяц раньше этих дат.
Призванные военнослужащие срочной воинской службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения Операции объединенных сил,
– отметили в Офисе Президента.
Чем будут заниматься призванные на службу
Военных будут привлекать к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса. Также их будут назначать на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме дислоцируемых на Донбассе.
Кому предоставят отсрочку
- Учащимся гражданам призывного возраста. Так, студенты дневной формы обучения получат отсрочку на весь период получения образования.
- Студентам профессионального высшего или высшего образования, которые учатся на интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.
- Украинцам, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования. Им отсрочку могут предоставить по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности или по состоянию здоровья.
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