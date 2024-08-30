Зеленский уволил командующего Воздушными силами с должности

Владимир Зеленский 30 августа принял новое кадровое решение. Президент решил уволить с должности командующего Воздушных сил ВСУ, генерала Николая Олещука.

Для этого украинский лидер издал соответствующий указ. Какова причина увольнения Николая Олещука с должности пока неизвестно.

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Зеленский уволил Олещука с должности

На сайте президента Украины вечером 30 августа появился новый указ, в котором указано об увольнении генерала Николая Олещука с должности.

Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины,

– говорится в указе.



Указ Зеленского об увольнении Олещука с должности / Скриншот 24 Канала

В своем вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Президент также поблагодарил всех наших военных летчиков, инженеров, воинов мобильных огневых групп, расчетов ПВО, кто действительно бьется для Украины – для результата.

По словам украинского лидера, это нужно так же на командном уровне, и беречь людей, личный состав и всех наших воинов.

В Генштабе ВСУ тем временем отметили, что, в соответствии с приказом Главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, командующего воздушного командования "Центр", был допущен к временному исполнению обязанностей командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

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