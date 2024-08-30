Зеленский уволил командующего Воздушными силами с должности
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 30 августа принял новое кадровое решение. Президент решил уволить с должности командующего Воздушных сил ВСУ, генерала Николая Олещука.
Для этого украинский лидер издал соответствующий указ. Какова причина увольнения Николая Олещука с должности пока неизвестно.
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Зеленский уволил Олещука с должности
На сайте президента Украины вечером 30 августа появился новый указ, в котором указано об увольнении генерала Николая Олещука с должности.
Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины,
– говорится в указе.
Указ Зеленского об увольнении Олещука с должности / Скриншот 24 Канала
В своем вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Президент также поблагодарил всех наших военных летчиков, инженеров, воинов мобильных огневых групп, расчетов ПВО, кто действительно бьется для Украины – для результата.
По словам украинского лидера, это нужно так же на командном уровне, и беречь людей, личный состав и всех наших воинов.
В Генштабе ВСУ тем временем отметили, что, в соответствии с приказом Главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, командующего воздушного командования "Центр", был допущен к временному исполнению обязанностей командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.
Что говорил Олещук о потере F-16 в Украине
- Генерал Николай Олещук, высказываясь о потере F-16 в Украине, отметил, что наше государство проводит расследование в отношении этой катастрофы, а также отметил, что никто ничего не скрывает относительно этого инцидента. Экс-командующий Воздушных Сил также сообщил, что к расследованию привлекли и США.
- Олещук также отметил, что информация о таких инцидентах не могут выдавать мгновенно в публичное пространство и детализировать для медиа. По словам генерала, сначала надо тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства катастрофы и чья ответственность.
- Кроме того, Николай Олещук обратился к нардепу Марьяне Безуглой, которая сообщила на своей странице в фейсбук, что якобы самолет F-16 сбил украинский Patriot. Генерал отметил, что "придет время просить прощения перед всем войском за то, что она натворила".