Кадровые перестановки в ОП: у Зеленского объяснили причины

В течение последних нескольких дней в СНБО, Службе внешней разведки и Офисе Президента произошли кадровые перестановки. Такие решения связаны с оптимизацией штата.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он также добавил, что подобных усилий ожидают и от других органов власти.

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В ОП объяснили кадровые изменения

Как отметил Никифоров, изменение советников и помощников Владимира Зеленского связано с оптимизацией штата Офиса Президента.

Сегодняшнее увольнение советников и помощников президента связано с оптимизацией штата Офиса президента. Владимир Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти,

– пояснил Никифоров.

Какие изменения произошли в правительстве за последнюю неделю

В течение этой недели Владимир Зеленский принял ряд кадровых изменений. Так, 26 марта президент Украины сообщил, что уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Зеленский сообщил, что он будет работать на дипломатическом направлении. 29 марта стало известно, что Данилова назначат послом Украины в Молдове.

В тот же день президент заявил, что новым секретарем СНБО станет Александр Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки Украины. Вместо этого новым руководителем разведки назначили Олега Иващенко.

Вечером 29 марта на сайте ОП появились указы об увольнении двух советников руководителя ОП Андрея Ермака. Так, свои должности потеряли:

Андрей Смирнов,

Алексей Днепров.

Вместо этого назначили новых – Елену Ковальскую и Ирину Мудрую. К слову, Ковальская работала в Директорате по вопросам информационной политики ОП, а Мудрая была заместителем министра юстиции.

В субботу, 30 марта, в Офисе Президента произошли новые кадровые изменения. Так, Сергея Шефира уволили с должности первого помощника президента Украины. Также свои должности потеряли:

Олег Устенко – внештатный советник президента;

Сергей Трофимов – внештатный советник президента;

Михаил Радуцкий – внештатный советник президента внештатный советник президента;

Алена Вербицкая – уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников;

Наталья Пушкарева – внештатная уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности.

О новых назначениях в ОП пока не сообщали.