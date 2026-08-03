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24 Канал Новости политики Зеленский уволил ряд послов и назначил представителя Украины при ЮНЕСКО
3 августа, 21:29
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Обновлено - 21:34, 3 августа

Зеленский уволил ряд послов и назначил представителя Украины при ЮНЕСКО

Владислав Кравцов

3 августа Владимир Зеленский произвел ряд кадровых перестановок в дипломатической сфере. Украинский лидер уволил 5 послов, а также представителя Украины при ЮНЕСКО.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Кого из послов уволил президент Украины?

Владимир Зеленский уволил из числа дипломатических представителей:

  • Владимира Хоманца с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Тунисской Республике и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ливийском Государстве по совместительству;
  • Василия Химанца с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Австрия;
  • Валерия Евдокимова с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Таджикистан;
  • Валерия Жовтенко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике;
  • Екатерину Зеленко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сингапур и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Брунее-Даруссаламе по совместительству.

Зеленский уволил 5 украинских послов / Фото с сайта Офиса Президента

 

Кроме того, Владимир Зеленский уволил Вадима Омельченко от должности Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО.


Вадима Омельченко уволили с должности представителя Украины при ЮНЕСКО / Фото с сайта ОП

На эту должность назначили Викторию Лялину-Бойко.


Викторию Лялину-Бойко назначили на должность представителя Украины при ЮНЕСКО / Фото с сайта ОП

Напомним, в тот же день Владимир Зеленский также уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в Соединенных Штатах.

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