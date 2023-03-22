Важное давление на противника, – военный эксперт о визите Зеленского под Бахмут
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в рабочей поездке в Донецкой области, посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.
Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что очень важно поддержать боевой дух украинских военнослужащих, и визиты украинского президента в горячие точки фронта этому способствуют.
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Слабая рефлексия Путина
Однако он отметил, что такие действия Владимира Зеленского являются еще и важным давлением на противника.
Наш Президент демонстрирует, что он способен принимать настоящие государственные решения и может вести себя, как настоящий лидер. Ведь то, что Путин побывал в Мариуполе, это слабая рефлексия на фоне того, как себя ведет Зеленский,
– уверен эксперт.
По его мнению, это в очередной раз поднимет вой на болотах. А чем больше там будет хаоса и эмоциональной напряженности, тем лучше для нас.
"Уверен на 100%, что по части, касающейся безопасности первого лица нашего государства, все выполнено на самом высоком уровне", – подчеркнул Черник.
Владимир Зеленский в Бахмуте: смотрите видео
Признак подлинной государственной элиты
Он напомнил, что в свое время короли водили свои войска в бой – Генрих IV, принявший смерть на поле боя, или Ричард Львиное сердце. В свое время короли считались настоящими правителями только тогда, когда участвовали в войнах.
У англосаксов есть неписаное правило, если тот, кто должен получить корону, не побывал в зоне боевых действий, он не может на нее претендовать. Королева Елизавета II 18 месяцев отработала обычным водителем-механиком и параллельно медсестрой на бельгийском фронте,
– подчеркнул военный эксперт.
По мнению Петра Черника, то, что лидер приезжает поддержать своих воинов, это признак настоящей государственной элиты, и это вправду хорошо.
Владимир Зеленский приехал в Бахмут: что известно
- Владимир Зеленский 22 марта снова приехал к военным, которые находятся на Бахмутском направлении.
- Президент пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.
- Военные рассказали Зеленскому об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта, и почтили минутой молчания память павших защитников.
- Глава государства также посетил госпиталь, в котором проходят лечение раненые украинские военнослужащие, в том числе защитники Бахмута.
- Президент вручил находящимся на фронте и в госпитале военнослужащим государственные награды. В частности, орден "Золотая Звезда" от Главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины.