Важное давление на противника, – военный эксперт о визите Зеленского под Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в рабочей поездке в Донецкой области, посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что очень важно поддержать боевой дух украинских военнослужащих, и визиты украинского президента в горячие точки фронта этому способствуют.

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Слабая рефлексия Путина

Однако он отметил, что такие действия Владимира Зеленского являются еще и важным давлением на противника.

Наш Президент демонстрирует, что он способен принимать настоящие государственные решения и может вести себя, как настоящий лидер. Ведь то, что Путин побывал в Мариуполе, это слабая рефлексия на фоне того, как себя ведет Зеленский,

– уверен эксперт.

По его мнению, это в очередной раз поднимет вой на болотах. А чем больше там будет хаоса и эмоциональной напряженности, тем лучше для нас.

"Уверен на 100%, что по части, касающейся безопасности первого лица нашего государства, все выполнено на самом высоком уровне", – подчеркнул Черник.

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Признак подлинной государственной элиты

Он напомнил, что в свое время короли водили свои войска в бой – Генрих IV, принявший смерть на поле боя, или Ричард Львиное сердце. В свое время короли считались настоящими правителями только тогда, когда участвовали в войнах.

У англосаксов есть неписаное правило, если тот, кто должен получить корону, не побывал в зоне боевых действий, он не может на нее претендовать. Королева Елизавета II 18 месяцев отработала обычным водителем-механиком и параллельно медсестрой на бельгийском фронте,

– подчеркнул военный эксперт.

По мнению Петра Черника, то, что лидер приезжает поддержать своих воинов, это признак настоящей государственной элиты, и это вправду хорошо.

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