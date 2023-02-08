Как Зеленского встречали в Вестминстерском дворце Великобритании: исторические кадры

Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в Великобританию. Там он выступил перед чиновниками, посетив Вестминстерский дворец. В сети транслировалось это историческое событие.

О решении Зеленского посетить Великобританию стало известно утром 8 февраля. Заметим, что в этом государстве украинского лидера встречали очень тепло.

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Как президента Украины встречали в Лондоне

Следует отметить, что возле трапа самолета Владимира Зеленского встречал премьер Британии Риши Сунак. Потом глава нашего государства отправился в Вестминстерский дворец. Аплодисменты не прекращались ни на мгновение, пока Зеленский шел к трибуне.

Владимир Зеленский прибыл в Вестминстер Холл, чтобы пообщаться с депутатами и лордами. Ему аплодируют, его подбадривают британские политики,

– написали в издании Sky News.

В то же время там акцентировали внимание на том, что состоялось несколько "раундов аплодисментов". И это только до того, как президент Зеленский начал произносить свою речь.

Зеленскому непрерывно аплодируют британские чиновники: смотрите отрывок трансляции Sky News

Собственно, стоит сказать, что Вестминстерский дворец является тем зданием, где проходит заседание британского парламента. Расположен он на северном берегу реки Темзы, владеет им королевская семья.



Вестминстерский дворец в Лондоне / Фотография сайта britannica.com

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