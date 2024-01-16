Зеленский в Давосе встретился с Блинкеном: о чем договорились Украина и США
16 января 2024, 15:17Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский 16 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Зеленский назвал переговоры "содержательными".
Глава Украины отметил, что они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между государствами.
Зеленский подчеркнул, что противовоздушная оборона и дальнобойные способности "особенно важны для нашего государства".
Спасибо президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за неизменную и мощную помощь Украине!
– говорится в его сообщении.