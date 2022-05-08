Для других память, а для нас – новости, – Зеленский в День памяти и примирения обратился к G7

Владимир Зеленский в День памяти и примирения обратился к странам "Большой семерки". Президент отметил, что рассказал, что нужно нам сейчас, чтобы победить в войне.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил, что есть три важных пункта. Об этом президент сказал во время видеоконференции G7.

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Зеленский обратился к странам Большой семерки

Президент напомнил, что в таком формате страны собрались, чтобы определить, что нужно сделать для остановки войны России против Украины.

Сегодня, 8 мая, ключевой день памяти обо всех жертвах Второй мировой войны, о хрупкости мира и недопустимости любых человеконенавистнических режимов. Но то, что для других сегодня – память, для нашего народа каждый день, к сожалению – это просто новости,

– сказал президент.

Владимир Зеленский вспомнил о зверствах России во время войны в Украине. В частности:

7 мая в поселке Белогоровка Луганской области российская бомба убила 60 мирных людей;

депортацию в Россию более 500 тысяч украинцев, а также "фильтрационные лагеря", созданные российскими войсками на оккупированной территории Украины;

каждый день наши люди видят и гибнут от того, что должно оставаться в далеком прошлом. Что точно не должно было вернуться в Европу через 77 лет.

К сожалению, я констатирую: это вернулось, а потому вернулась и солидарность всего свободного мира. Поэтому вернулись и такие исторические понятия, как "ленд-лиз" и "план Маршалла". Спасибо за эти инициативы Соединенным Штатам Америки, нашим европейским коллегам,

– сказал президент.

Добавил также, что страны снова объединены в антивоенную коалицию, чтобы спасти демократию и свободу в Европе, гарантировать мир и безопасность.

Владимир Зеленский поблагодарил их за эту солидарность и за это объединение.

Президент назвал три пункта, необходимых для победы Украины

Владимир Зеленский отметил, что для победы в защите свободы Украины и всего мира нужно:

Оружие . Нужны ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS и другое вооружение, которое Украина спрашивала у мощных государств. Если бы оно у нас было, нам удалось спасти многих людей, в том числе и в Белогоровке и Мариуполе;

. Нужны ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS и другое вооружение, которое Украина спрашивала у мощных государств. Если бы оно у нас было, нам удалось спасти многих людей, в том числе и в Белогоровке и Мариуполе; Санкции . Международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по ужесточению санкций против России за эту войну. Президент попросил реализовать эти санкции и хотя бы дать обратный анализ. Надо найти способ повлиять на политиков, которые помогают России обойти санкции. Все российские чиновники, сотрудники силовых органов, судьи должны находиться в санкционных списках. Нужно ввести визовые ограничения для России;

. Международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по ужесточению санкций против России за эту войну. Президент попросил реализовать эти санкции и хотя бы дать обратный анализ. Надо найти способ повлиять на политиков, которые помогают России обойти санкции. Все российские чиновники, сотрудники силовых органов, судьи должны находиться в санкционных списках. Нужно ввести визовые ограничения для России; Финансовая поддержка Украине сейчас и восстановление после войны. План Маршалла после второй мировой войны сыграл историческую роль в восстановлении Европы и создании новых условий для развития и роста. Украине нужен подобный План уже сейчас, чтобы мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни. Во время войны Украина нуждается в ежемесячной поддержке на 5 – 7 миллиардов долларов. Когда война завершится, нужно будет восстанавливать разрушенное Россией на более чем 600 миллиардов долларов.

Восстановление должно быть эффективным. Именно поэтому странам предлагают взять шефство над отдельными областями, городами или отраслями в нашей стране, которые пострадали от войны, которые разрушены.

Поэтому Президент Украины предложил применить также и тот формат сотрудничества, который показал свою эффективность при объединении Немецкого государства.

Когда четко закреплено – кто вовлечен в восстановление и реинтеграцию в нормальную жизнь каждого региона, каждого города, каждой общины – это гарантирует эффективность,

– объяснил президент.

Владимир Зеленский добавил, что такое сотрудничество усилит экономические и технологические связи в Европе и будет выгодно другим государствам и их компаниям.

Кроме того, президент предложил государствам – крупнейшим демократиям мира – стать гарантами безопасности для Украины. Именно это обеспечивает безопасность для всего центра и востока Европы, а значит – уверенность народов в том, что свобода побеждает.

Кратко о конференции G7

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