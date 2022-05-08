Верховний Головнокомандувач Збройних сил України зауважив, що є три важливі пункти. Про це президент сказав під час відеоконференції G7.

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Зеленський звернувся до країн Великої сімки

Президент пригадав, що у такому форматі країни зібрались, щоб визначити, що треба зробити для зупинки війни Росії проти України.

Сьогодні, 8 травня, ключовий день пам'яті про усіх жертв Другої світової війни, про крихкість миру і неприпустимість будь-яких людиноненависницьких режимів. Але те, що для інших сьогодні – пам'ять, для нашого народу щодня, на жаль – це просто новини,

– сказав президент.

Володимир Зеленський пригадав звірства Росії під час війни в Україні. Зокрема:

7 травня в селищі Білогорівка Луганської області російською бомба вбила 60 мирних людей;

депортацію в Росію понад 500 тисяч українців, а також "фільтраційні табори", які російські війська створили на окупованій території України;

щодня наші люди бачать і гинуть від того, що повинно було залишитись у далекому минулому. Що точно не мало повернутись в Європу через 77 років.

На жаль, я констатую: це повернулося, а тому повернулась і солідарність усього вільного світу. Тому повернулися і такі історичні поняття, як "ленд-ліз" і "План Маршалла". Дякую за ці ініціативи Сполученим Штатам Америки, нашим європейським колегам,

– сказав президент.

Додав також, що країни знову об'єднані в антивоєнній коаліції, щоб врятувати демократію і свободу в Європі, гарантувати мир і безпеку.

Володимир Зеленський подякував їм за цю солідарність і за це об'єднання.

Президент назвав три пункти, потрібні для перемоги України