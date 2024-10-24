Угрожает "оккупировать Киев": принт на футболке Зеленского довел до истерики Захарову

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский был в футболке с надписью "Сделаем Россию снова маленькой". Этот принт на футболке президента Украины не остался без внимания представительницы российского МИДа Марии Захаровой.

Поэтому, свой истерический ответ она опубликовала на странице внешнеполитического ведомства России в соцсети Х (ранее твитер), информирует 24 Канал.

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Бурная реакция Захаровой на футболку Зеленского

В среду, 23 октября, Владимир Зеленский записал традиционное ежедневное обращение к украинцам.

Во время обращения к народу украинский лидер рассказал о совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, о ситуации на фронте, Курской операции и о потребностях Сил обороны. Однако особое внимание общественности было приковано к одежде, в которой появился глава государства.

На черной футболке была бело-красная надпись "Make Russia small again", что переводится как: "Сделаем Россию снова маленькой".

Представительница МИД России Мария Захарова отреагировала на футболку, в которой записал видео Владимир Зеленский.

Маленькой, как что? СССР? Российская империя? О, я понял! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, чер**в при***ок,

– написала Мария Захарова.