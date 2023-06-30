Имеем продвижения вперед, – Зеленский в годовщину освобождения Змеиного обратился к украинцам

Силы обороны продолжают выбивать оккупантов с территории нашей страны. Вечером 30 июня президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня – первая годовщина освобождения Змеиного от российских оккупантов. Это одна из самых значимых побед Украины, сообщает 24 Канал.

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На всех направлениях есть продвижение

Зеленский рассказал, что провел сегодня заседание Ставки. Оно было длительным и очень подробным по нескольким вопросам.

Докладывали Главком, командующие – и по общей оборонной ситуации, и по конкретным направлениям нашей обороны и наших наступательных действий. За этот день также есть продвижение вперед по всем направлениям наших активных действий,

– заметил президент.

Также на Ставке были рассмотрены поставки боеприпасов для артиллерии – для Востока и Юга.

"И хотя уже на максимуме наша работа с партнерами ради снарядов для украинских воинов, сделаем ее еще более активной. Усиление нашей артиллерии – очевидный приоритет, и все международники получили сегодня дополнительные задачи. Отдельно рассмотрели ситуацию на севере, в том числе на территории Беларуси", – сообщил украинский лидер.

Во время заседания были доклады:

разведки – ГУР, внешней разведки, разведки пограничников;

руководителя СБУ.

"Очень внимательно анализируем каждый факт и любые перспективы по всем направлениям. Решением Ставки Главкому Залужному и генералу Наеву поручено усилить Северное направление, чтобы гарантировать спокойствие. Есть соответствующие сроки исполнения", – подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил Данию и лично премьер-министра Мэтте Фредериксен за новый оборонный пакет для Украины: снаряды для артиллерии, ракеты для ПВО, техника для разминирования.

"Спасибо! Провел сегодня и несколько содержательных подготовительных совещаний – как относительно внутреннего контекста в нашем государстве, соответствующих внутренних мер, так и международных мероприятий. Начинается чрезвычайно важный период внешней политики", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, это работа ради расширения мира через расширение возможностей безопасности, альянсов и сотрудничества. Следующие недели будут очень активными, и позиции Украины четко определены, все украинские чиновники знают, что делать.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео