Глава держави зазначив, що сьогодні – перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з найвагоміших перемог України, повідомляє 24 Канал.

Цікаво ЗСУ випалюють позиції Росії на Таврійському напрямку, – генерал Тарнавський

На всіх напрямках є просування

Зеленський розповів, що провів сьогодні засідання Ставки. Воно було тривалим та дуже детальним щодо кількох питань.

Доповідали Головком, командувачі – і щодо загальної оборонної ситуації, і щодо конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій,

– зауважив президент.

Також на Ставці розглянули постачання боєприпасів для артилерії – для Сходу та Півдня.

"І хоча вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою. Посилення нашої артилерії – очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання. Окремо розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі", – повідомив український лідер.

Під час засідання були доповіді:

розвідки – ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників;

керівника СБУ.

"Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всіх напрямкам. Рішенням Ставки Головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити Північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання", – наголосив глава держави.

Він подякував Данії та особисто прем'єр-міністру Метте Фредеріксен за новий оборонний пакет для України: снаряди для артилерії, ракети для ППО, техніка для розмінування.

"Дякую! Провів сьогодні й кілька змістовних підготовчих нарад – як щодо внутрішнього контексту в нашій державі, відповідних внутрішніх заходів, так і щодо міжнародних заходів. Починається надзвичайно важливий період зовнішньої політики", – підкреслив Зеленський.

За його словами, це робота заради розширення миру через розширення безпекових можливостей, альянсів і співпраці. Наступні тижні будуть надзвичайно активними, і позиції України чітко визначені, усі українські посадовці знають, що робити.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

Зауважте Про підрив Запорізької АЕС Україна може дізнатися лише через кілька годин, – "Енергоатом"