Интервью Зеленского подкастеру из США: удалось ли ему достучаться до команды Трампа

В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману лидер Украины Владимир Зеленский хотел достучаться до команды избранного президента США Дональда Трампа, и ему удалось.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что об этом свидетельствует репост подкаста миллиардером Илоном Маском.

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Как Зеленский пытался достучаться до Трампа

Целью интервью президента Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману было достучаться до команды избранного президента США Дональда Трампа. По мнению Клочко, украинскому лидеру удалось это сделать.

Об этом свидетельствует, в частности, распространение подкаста Илоном Маском, который очень приближен к республиканцу, в своей сети Х. Он ничего не прокомментировал. Просто написал "интервью Зеленского".

Это уже хорошо в части того, что президент пытается найти контакт с Трампом, с его командой,

– отметил Валерий Клочок.

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Как Зеленский филигранно ответил на вопрос о Маске

Показательным был вопрос именно о Маске, который в последнее время встрял во много скандалов. Зеленский очень осторожно и дипломатично прокомментировал это. Он сказал, что оценивает людей по их достижениям – тем, как они работают, а не по личным качествам.

Он фактически ушел от ответа, что, в принципе, Маску зашло. Трампу считайте – также. Далее все будет зависеть от того, когда и как состоится встреча Зеленского, Трампа и Маска,

– отметил Клочок.

Эмоциональность и иногда ненормативную лексику президента Украины многие критикуют. Однако Зеленский использовал дипломатический месседж, который действительно мог быть направлен на Трампа, также склонного к острым высказываниям. Его избирательная кампания на этом строилась. Поэтому достучаться удалось, а, как команда Трампа воспримет это – станет известно после 20 января.

К слову, Зеленский заявил, что хотел бы посетить инаугурацию Дональда Трампа, но решение будет принимать в зависимости от ситуации в Украине. Кроме того, без приглашения он не поедет.