Зеленский в обращении отметил защитников неба и немецкую систему IRIS-T
Владимир Зеленский поблагодарил защитников неба. В частности, за сбивание иранских дронов и ракет.
Соответствующую информацию президент сказал во время обращения вечером 18 октября. Зеленский напомнил, что наши военные сбили российский штурмовик.
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Зеленский поблагодарил наших военных
Президент Украины отметил, что 18 октября продолжилось сражение за нормальную жизнь для наших людей.
Были новые русские атаки против нашей энергосистемы. Часть дронов и ракет удалось сбить. Снова благодарю за это наших зенитчиков, наших Воздушных сил. В частности, 138-й Днепровской зенитной ракетной бригаде за сбитие четырех "Калибров",
– заявил Зеленский.
Также президент отметил, что есть хорошие результаты и у других наших защитников неба. Владимир Зеленский:
- отметил Херсонскую зенитную ракетную бригаду за сбивание российского штурмовика Су-25;
- поблагодарил партнеров, которые помогают нам с противовоздушной и противоракетной обороной.
- отметил, что очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T, являющаяся действительно эффективной системой.
Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины также вспомнил, что Украина работает с партнерами, чтобы предоставить еще больше защиты украинскому небу.
Владимир Зеленский также вспомнил, что 18 октября террористические удары получили более 10 украинских регионов:
- Житомирщина;
- Киевщина;
- Сумщина;
- Днепр;
- Кривой Рог;
- Харьковщина;
- Запорожье;
- Николаев и другие города Южной Украины;
- а также Донбасс.
"Повсюду, где это возможно, пытаемся ускорить восстановительные работы", – пояснил Зеленский.
Стоит вспомнить, что в результате обстрелов только столицы Украины погибли люди. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки погибли 3 человека. Кличко рассказал, что это сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры.
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