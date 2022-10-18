Зеленский в обращении отметил защитников неба и немецкую систему IRIS-T

Владимир Зеленский поблагодарил защитников неба. В частности, за сбивание иранских дронов и ракет.

Соответствующую информацию президент сказал во время обращения вечером 18 октября. Зеленский напомнил, что наши военные сбили российский штурмовик.

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Зеленский поблагодарил наших военных

Президент Украины отметил, что 18 октября продолжилось сражение за нормальную жизнь для наших людей.

Были новые русские атаки против нашей энергосистемы. Часть дронов и ракет удалось сбить. Снова благодарю за это наших зенитчиков, наших Воздушных сил. В частности, 138-й Днепровской зенитной ракетной бригаде за сбитие четырех "Калибров",

– заявил Зеленский.

Также президент отметил, что есть хорошие результаты и у других наших защитников неба. Владимир Зеленский:

отметил Херсонскую зенитную ракетную бригаду за сбивание российского штурмовика Су-25;

поблагодарил партнеров, которые помогают нам с противовоздушной и противоракетной обороной.

отметил, что очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T, являющаяся действительно эффективной системой.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины также вспомнил, что Украина работает с партнерами, чтобы предоставить еще больше защиты украинскому небу.

Владимир Зеленский также вспомнил, что 18 октября террористические удары получили более 10 украинских регионов:

Житомирщина;

Киевщина;

Сумщина;

Днепр;

Кривой Рог;

Харьковщина;

Запорожье;

Николаев и другие города Южной Украины;

а также Донбасс.

"Повсюду, где это возможно, пытаемся ускорить восстановительные работы", – пояснил Зеленский.

Стоит вспомнить, что в результате обстрелов только столицы Украины погибли люди. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки погибли 3 человека. Кличко рассказал, что это сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры.

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