Зеленский в обращении прокомментировал изменения в Кабмине

Владимир Зеленский 5 сентября записал свое традиционное вечернее обращение к украинцам. В нем глава государства прокомментировал изменения в Кабинете Министров нашего государства.

Кроме того, президент высказался относительно ситуации на фронте. Украинский глава также поблагодарил Румынию за решение относительно системы Patriot.

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Перестановки в украинском правительстве

Владимир Зеленский отметил, что в этот день состоялись правительственные замены. Он также выразил благодарность парламенту за поддержку соответствующих кандидатур.

Очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно – еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях. Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом – это подготовка будущего соглашения о вступлении,

– сказал украинский лидер.

Также, по словам Зеленского, должно быть больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и общинами. И, конечно, больше поддержки для фронта и для всех наших людей.

"Это касается поставок оружия. Нашей энергетики – защиты объектов энергетики и восстановления разрушенного. Четкая ветеранская политика. Четкое противодействие российской пропаганде за рубежом. Работа с глобальным украинским сообществом. Обеспечение финансовой стабильности нашего государства и, в частности, активизация работы с партнерами, чтобы средства от российских активов были направлены для Украины", – объяснил глава государства.

В общем Зеленский отметил, что есть десятки таких вполне конкретных задач, и на своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты.

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Patriot от Румынии и договоренности по ПВО с партнерами

Президент подчеркнул, что есть уже четкое решение Румынии по системе Patriot для Украины. Это решение принято на всех уровнях.

Я благодарю за него. И мы рассчитываем, что партнеры реализуют полный пакет решений по ПВО и другой помощи Украине – это именно тот пакет, который был принят на саммите НАТО в Вашингтоне, состоявшемся в июле,

– сказал Зеленский.

По словам главы государства, сейчас министр обороны Украины провел ряд встреч во Франции, Великобритании, Германии. Также происходит постоянно коммуникация с американскими партнерами и сотрудничество с Италией.

"Предметно уже подготовились к новому заседанию "Рамштайн", которое состоится вскоре. И все, о чем мы договариваемся с партнерами, требует максимально оперативной реализации. Когда решения быстрые, Россия не успевает адаптироваться, и мы достигаем особенно ценных результатов", – отметил президент.

Он отметил, что это касается и защиты наших городов и общин от ударов, и поддержки наших воинов на фронте, и устойчивости нашего государства, наших людей. И вообще – устойчивости мира, который хочет и в дальнейшем жить по правилам, по международному праву, а не в зависимости от безумия тех или иных "путиных".

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Ситуация на фронте

Зеленский отметил, что в этот день был также доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, это касалось Покровского направления.

Мы добавляем наших сил, и ключевая задача – выбивать как можно больше сил оккупанта. Также – операция в Курской области. Мы сохраняем определенные рубежи и каждым днем Курской операции доказываем миру, что Россия может проиграть эту войну,

– пояснил глава государства.

Президент подчеркнул, что единственное, что для этого нужно, – это достаточная наша решимость, решимость всех в мире, от кого зависит положение дел в мире. Он отметил, что не Москве определять будущее наших людей. И именно так должно быть всегда.