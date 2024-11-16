Зеленский в обращении раскрыл еще один пункт из внутреннего Плана стойкости

Владимир Зеленский 16 ноября записал новое обращение к украинцам. В видео глава государства раскрыл еще один пункт украинского внутреннего Плана стойкости.

Кроме того, глава государства рассказал о встрече с японским министром иностранных дел. Также президент встретился с украинскими студентами.

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Зеленский встретился с главой МИД Японии

Президент рассказал, что он встретился с министром иностранных дел Японии, который прибыл с визитом в Украину. По словам главы государства, важно, что это первый визит японского министра в другую страну сразу после назначения нового правительства Японии.

Это и символично – относительно наших отношений, Украины и Японии, – и очень практично: сейчас эта война в Европе решает многое для всего мира. Я поблагодарил господина министра и всю Японию за оказанную Украине поддержку. С начала полномасштабной войны – 12 миллиардов долларов. Япония – настоящий лидер в Азии в защите международного порядка, основанного на правилах, и просто жизни людей,

– сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что вместе с японским министром обсудил то, что теперь Северная Корея стала сообщником России и помогает Путину в этой преступной войне.

"Я проинформировал об активности северокорейских военных на Курщине, обо всех угрозах от сотрудничества Пхеньяна и Москвы. Россия учит Северную Корею современной войне, и это может стать причиной значительной более широкой дестабилизации. Должны вместе и со всеми другими нашими партнерами этому противодействовать", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что уже есть новый пакет поддержки от Японии. Также украинский лидер обсудил с министром иностранных дел Японии усиление санкций против России, украинское экономическое сотрудничество с Японией, восстановление и то, как приблизить справедливый мир.

Кроме того, президент рассказал и о подготовке к разговору с новым премьер-министром Японии.

Какой пункт Плана стойкости раскрыл президент

Зеленский отметил, что в этот день он также провел еще одно совещание по подготовке внутреннего Плана стойкости. Еще один его пункт – о политике героев.

Довольно широкое было совещание – не только Министерство ветеранов. Различные чиновники. Много аспектов. И очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа,

– подчеркнул президент.

Он также отметил, что должны быть конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов, которые доказали, что являются наиболее прочной силой в Европе, способной защищать свой дом и всю Европу.

"И это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний План стойкости Украины взаимосвязан с Планом победы, который мы представили партнерам и который может быть реализован именно партнерами. Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей устойчивостью, что могут остановить Россию. Смелость и устойчивость нужны и от партнеров", – отметил глава государства.

Поздравление работников радио и телевидения, встреча со студентами

Владимир Зеленский также напомнил, что сегодня День работников радио, телевидения и связи. Президент выразил благодарность каждому и каждой, кто всех нас в Украине и в большом украинском сообществе в мире связывает информацией, эмоциями, связью и, главное, пониманием, что Украина есть и всегда будет.

Благодарен всем нашим людям, которые даже в самые страшные моменты обеспечивают для украинцев возможность поговорить с родными и услышать, как Украина, как она борется, что Украина делает, чего Украина стремится. Никто в Украине не должен чувствовать себя наедине, когда мы все объединены, в том числе информацией, в том числе связью, в том числе украинской эмоцией – ощущением, что мы преодолеем все,

– резюмировал глава государства.

К тому же он также встретился с украинскими студентами – с представителями студенческого самоуправления из всех регионов Украины – накануне Дня студента.

"Я поблагодарил их за то, что они в Украине, за то, что они такие активные, и желаю, чтобы все наши молодые люди, все наши будущие поколения могли реализовать себя в Украине – в мирном, безопасном и независимом государстве", – отметил президент.