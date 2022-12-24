Украинцы вдохновляют мир, – Байден опубликовал невероятное видео визита Зеленского в США

24 декабря 2022, 20:46
Читати новину українською

Источник:

твиттер Джозефа Байдена

Глава государства Владимир Зеленский недавно вернулся из Соединенных Штатов. Президент США Джозеф Байден обнародовал интересное видео визита украинского лидера.

Зеленский выступил в Конгрессе США. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала его речь одной из лучших за всю историю.

Стоит прочесть Карты, деньги, батарея Patriot: как Зеленский объединил Конгресс и почему наступает новый этап войны

Байден показал видео визита Зеленского в США

После приезда Зеленского в Украину президент США опубликовал невероятное видео его визита в Соединенные Штаты.

Украина и украинский народ вдохновляют не только нас – они вдохновляют мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме,
– написал Байден.

Смотрите видео визита Зеленского в США

Глава государства поблагодарил лидера Соединенных Штатов за теплые слова и поддержку.

"Для меня честь посетить США, обратиться к народу и Конгрессу США, встретиться с лидером страны, помогающей нам выстоять. И побеждать!" – отметил Зеленский.

Он добавил, что этот визит показал, что США и Украина стоят вместе на стороне добра, демократии и справедливости.

"Творим будущее вместе!" – подытожил президент.

Выступление Зеленского в Конгрессе: коротко

  • Поездка в США стала первым заграничным визитом Зеленского с 24 февраля. В Конгрессе он сказал, что Соединенные Штаты объединили глобальное сообщество для защиты Украины.
  • В преддверии этого визита президент посетил Бахмут в Донецкой области – одну из самых горячих точек на фронте. Он передал конгрессменам и сенаторам флаг с боевых позиций.
  • Президент поблагодарил за предоставленное оружие, но отметил, что его до сих пор мало для победы. Он подчеркнул, что Украина не просит американских военных сражаться за нее, но просит о помощи.
Автор: Ольга Котів