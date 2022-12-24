Украинцы вдохновляют мир, – Байден опубликовал невероятное видео визита Зеленского в США
Источник:твиттер Джозефа Байдена
Глава государства Владимир Зеленский недавно вернулся из Соединенных Штатов. Президент США Джозеф Байден обнародовал интересное видео визита украинского лидера.
Зеленский выступил в Конгрессе США. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала его речь одной из лучших за всю историю.
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Байден показал видео визита Зеленского в США
После приезда Зеленского в Украину президент США опубликовал невероятное видео его визита в Соединенные Штаты.
Украина и украинский народ вдохновляют не только нас – они вдохновляют мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме,
– написал Байден.
Смотрите видео визита Зеленского в США
Глава государства поблагодарил лидера Соединенных Штатов за теплые слова и поддержку.
"Для меня честь посетить США, обратиться к народу и Конгрессу США, встретиться с лидером страны, помогающей нам выстоять. И побеждать!" – отметил Зеленский.
Он добавил, что этот визит показал, что США и Украина стоят вместе на стороне добра, демократии и справедливости.
"Творим будущее вместе!" – подытожил президент.
Выступление Зеленского в Конгрессе: коротко
- Поездка в США стала первым заграничным визитом Зеленского с 24 февраля. В Конгрессе он сказал, что Соединенные Штаты объединили глобальное сообщество для защиты Украины.
- В преддверии этого визита президент посетил Бахмут в Донецкой области – одну из самых горячих точек на фронте. Он передал конгрессменам и сенаторам флаг с боевых позиций.
- Президент поблагодарил за предоставленное оружие, но отметил, что его до сих пор мало для победы. Он подчеркнул, что Украина не просит американских военных сражаться за нее, но просит о помощи.