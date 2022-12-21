Очень хороший ход: чем важен визит Зеленского в США и как поможет с оружием
Владимир Зеленский 21 декабря прибыл с визитом в США. Поездка президента Украины в Соединенные Штаты Америки имеет большое значение для отношений между двумя странами.
Об этом 24 каналу рассказал политический обозреватель из США Армен Чибухчян. По его словам, важной целью визита Зеленского в Штаты является выступление перед обеими палатами Конгресса США.
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Как отметил политический обозреватель, речь президента Украины должна сыграть важную роль в предоставлении нового пакета военной помощи для Украины.
Сейчас в США продолжаются дискуссии касательно помощи Украине. Демократы и республиканцы пробуют договориться. В каждом лагере есть представители, у которых есть сомнения. В этом плане визит Зеленского очень важен для поддержки самого Джо Байдена и той линии, которую он ведет,
– объяснил Чибухчян.
Почему Украине важно сейчас получить военную помощь от США
Он добавил, что визит Зеленского может убедить американских парламентариев в правильности их действий.
Это очень хороший ход для того, чтобы помощь Украине была оказана без всяких сомнений или условий. Это очень важно. Ведь это будет основная помощь Украине в этом году. А уже с января в Конгрессе большинство будут иметь республиканцы,
– отметил Чибухчян.
Политический обозреватель добавил, что именно поэтому для Киева очень важно получить новый пакет помощи как можно скорее. Ведь в следующем году уже могут начинаться обсуждения касательно условий предоставления поддержки, а это может замедлить темпы передачи оружия Украине.
Чибухчян добавил, что это также хорошая возможность для Зеленского попросить США об оружии, которое Вашингтон пока не предоставляет Украине.
Армен Чибухчян рассказал о значении визита Зеленского в США: смотрите видео
Визиты к союзникам – проявление уважения
Политический обозреватель подчеркнул, что личные встречи имеют очень важное значение в международных отношениях. Это также проявление уважения к лидерам тех стран, которые поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии.
Ко всем ездить не нужно. Но Германию, Францию, Великобританию посещать обязательно,
– сказал Чибухчян.
Он добавил, что личные визиты также повышают уровень доверия союзников к Украине.
"Шольцу будет приятно"
По словам Чибухчяна, в частности, Германия предоставляет Украине высококачественное оружие, которое очень хвалят украинские военные. Следовательно, визит Зеленского в Берлин мог бы иметь важное значение.
Олафу Шольцу будет приятно показать своему народу, что Зеленский уважает немцев и, несмотря на трудности в Украине, приехал лично, чтобы поблагодарить за помощь,
– сказал политический обозреватель.
Он добавил, что если президент Украины поедет в Германию, то это станет важной темой в медиа и окажет хорошее влияние на немцев. Также такой визит мог бы предоставить Зеленскому возможность попросить у Германии дополнительную помощь.
Визит Владимира Зеленского в США: последние новости
- Владимир Зеленский 21 декабря приехал в США, чтобы выступить перед Конгрессом. Это первый визит президента Украины за границу после 24 февраля.
- Кортеж украинского президента прибыл в Белый дом, на улице Владимира Зеленского ждали Джо и Джилл Байдены. Супруги поприветствовали украинского лидера.
- На фоне визита президента Украины в США Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. В частности, украинская армия получит вожделенные системы противовоздушной обороны Patriot.