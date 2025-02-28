Европа не предаст Украину: политики поддержали Зеленского после спора в Белом доме

Европейские лидеры, сенаторы США и Anonymous стали на защиту Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме. Лидеры начали выражать поддержку и отмечают – Украина не одна.

Кто и как поддержал Украину и Владимира Зеленского – сообщает 24 Канал.

Важно Встреча в Белом доме переросла в словесную перепалку Зеленского с Трампом и Вэнсом

Лидеры Европы поддерживают Зеленского