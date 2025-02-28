Европа не предаст Украину: политики поддержали Зеленского после спора в Белом доме
Европейские лидеры, сенаторы США и Anonymous стали на защиту Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме. Лидеры начали выражать поддержку и отмечают – Украина не одна.
Кто и как поддержал Украину и Владимира Зеленского – сообщает 24 Канал.
Важно Встреча в Белом доме переросла в словесную перепалку Зеленского с Трампом и Вэнсом
Лидеры Европы поддерживают Зеленского
Латвия стоит рядом с Украиной, Мы с Украиной и на стороне свободного мира! Швеция на стороне Украины. Вы боретесь не только за свою свободу Британский премьер-министр Кир Стармер решил пока не комментировать напряженную встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщил источник газеты Financial Times. Поддержал Украину и бывший главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Трамп и Вэнс устроили позорное шоу! Мне стыдно за такое поведение. США заслуживают чего-то лучшего. Свободный мир должен поддерживать Украину. Я был и остаюсь с Зеленским, Глава Еврокомиссии также выразила поддержку, написав пост на украинском языке. Ваше достоинство чтит храбрость украинского народа. Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы никогда не будете одиноким, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира, Министр иностранных дел Эстонии поддержал Украину. Единственным препятствием для мира является решение Путина продолжать захватническую войну. Если Россия прекратит воевать, войны не будет. Если Украина перестанет воевать, то Украины не будет, Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Те, кто понимает, что значит защищать свою территорию, независимость и свободу – не один раз, а неоднократно в течение последних двух веков – на вашей стороне, господин Президент, Украина, вы никогда не останетесь в одиночестве, Президент Молдовы Майя Санду также выразила свою поддержку Украине. Правда проста. Россия вторглась в Украину. Россия – агрессор. Украина защищает свою свободу – и нашу. Мы на стороне Украины, Глава МИД Германии Анналена Бербок тоже поддержала украинцев. Германия вместе с нашими европейскими союзниками выступает вместе с Украиной и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их поиск мира и безопасности принадлежит нам, О поддержке Украины на фоне скандала в Белом доме заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре. То, что мы сегодня увидели в Белом доме, является серьезным и неутешительным. Украина все еще нуждается в поддержке США, а безопасность и будущее Украины также важны и для США, и для Европы, По словам Стьоре, обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Зеленский играет в азартные игры с Третьей мировой войной, "является глубоко необоснованным, и это утверждение, от которого я дистанцируюсь". "Президент Владимир Зеленский имеет сильную поддержку в Украине, широкую поддержку в Европе, и он провел свой народ в очень сложное и жестокое время под ударами России... Норвегия поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Мы надеемся, что администрация Трампа также понимает важность справедливого и длительного мира в Украине", – добавляет он. Руководитель ОП Андрей Ермак сделал заявление. Он подчеркнул, что безопасность – это не просто слово. Это жизнь. Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим. Без реальных гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар, Он добавил, что президент Украины борется за нашу страну, за каждого, кто защищает о справедливом и долговременном мире. "Поддерживаю Президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка", – добавил он. Бывший советник Трампа Джон Болтон, комментируя спор Трампа, Вэнса и Зеленского, отметил, что президент США и вице-президент объявили, что они – на стороне России в этой войне. На защиту президента Украины также встали хакеры из группировки Anonymous. На официальной странице они выразили слова поддержки Зеленскому и раскритиковали Трампа. Владимир Зеленский – герой, который противостоял российской агрессии. То, как к нему отнеслись президент США и вице-президент, позорно, Премьер-министр Испании Педро Санчез написал, что его страна – вместе с Украиной. Дочь экс-вице-президента США Дика Чейни – Лиз Чейни – подчеркнула, что история запомнит этот день, когда "американский президент и вице-президент отказались от всего, за что мы выступаем". Сенатор-демократ Адам Шифф подчеркнул, что сегодня в Овальном Кабинете встретились герой и трус. "Когда встреча завершится, герой вернется домой, в Украину", – добавил сенатор. Заместитель руководителя партии Фридриха Мерца Иоганн Вадефуль также выразил поддержку Украине и Зеленскому. Он подчеркнул, что Европа не предаст Украину. Сцены из Белого дома шокируют. Как можно так ударить ножом в спину президента страны, которая оккупирована? Свободная Европа не предаст Украину, Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что именно Россия является агрессором, и стоит уважать тех, кто воюет с самого начала. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил Украине слова поддержки после встречи Трампа и Зеленского. Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки,
– написала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
– написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.
но и за всю Европу. Слава Украине!,
– написали в аккаунте шведского парламента в соцсети Х.
– написал Боррель
– написала Урсула фон дер Ляйен.
– написал он.
– написала она в соцсети Х.
– заявил президент Литвы Науседа.
– президент Молдовы Майя Санду.
– написала Бербок.
– утверждает он.
Андрей Ермак сделал заявление
– подчеркнул Ермак.
– говорится в заметке Anonymous.
– написал он в сети.
– написал он в сети.
Латвия стоит рядом с Украиной,
Мы с Украиной и на стороне свободного мира!
Швеция на стороне Украины. Вы боретесь не только за свою свободу
Британский премьер-министр Кир Стармер решил пока не комментировать напряженную встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщил источник газеты Financial Times.
Поддержал Украину и бывший главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
Трамп и Вэнс устроили позорное шоу! Мне стыдно за такое поведение. США заслуживают чего-то лучшего. Свободный мир должен поддерживать Украину. Я был и остаюсь с Зеленским,
Глава Еврокомиссии также выразила поддержку, написав пост на украинском языке.
Ваше достоинство чтит храбрость украинского народа. Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы никогда не будете одиноким, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира,
Министр иностранных дел Эстонии поддержал Украину.
Единственным препятствием для мира является решение Путина продолжать захватническую войну. Если Россия прекратит воевать, войны не будет. Если Украина перестанет воевать, то Украины не будет,
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Те, кто понимает, что значит защищать свою территорию, независимость и свободу – не один раз, а неоднократно в течение последних двух веков – на вашей стороне, господин Президент,
Украина, вы никогда не останетесь в одиночестве,
Президент Молдовы Майя Санду также выразила свою поддержку Украине.
Правда проста. Россия вторглась в Украину. Россия – агрессор. Украина защищает свою свободу – и нашу. Мы на стороне Украины,
Глава МИД Германии Анналена Бербок тоже поддержала украинцев.
Германия вместе с нашими европейскими союзниками выступает вместе с Украиной и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их поиск мира и безопасности принадлежит нам,
О поддержке Украины на фоне скандала в Белом доме заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.
То, что мы сегодня увидели в Белом доме, является серьезным и неутешительным. Украина все еще нуждается в поддержке США, а безопасность и будущее Украины также важны и для США, и для Европы,
По словам Стьоре, обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Зеленский играет в азартные игры с Третьей мировой войной, "является глубоко необоснованным, и это утверждение, от которого я дистанцируюсь".
"Президент Владимир Зеленский имеет сильную поддержку в Украине, широкую поддержку в Европе, и он провел свой народ в очень сложное и жестокое время под ударами России... Норвегия поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Мы надеемся, что администрация Трампа также понимает важность справедливого и длительного мира в Украине", – добавляет он.
Руководитель ОП Андрей Ермак сделал заявление. Он подчеркнул, что безопасность – это не просто слово.
Это жизнь. Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим. Без реальных гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар,
Он добавил, что президент Украины борется за нашу страну, за каждого, кто защищает о справедливом и долговременном мире.
"Поддерживаю Президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка", – добавил он.
Бывший советник Трампа Джон Болтон, комментируя спор Трампа, Вэнса и Зеленского, отметил, что президент США и вице-президент объявили, что они – на стороне России в этой войне.
На защиту президента Украины также встали хакеры из группировки Anonymous. На официальной странице они выразили слова поддержки Зеленскому и раскритиковали Трампа.
Владимир Зеленский – герой, который противостоял российской агрессии. То, как к нему отнеслись президент США и вице-президент, позорно,
Премьер-министр Испании Педро Санчез написал, что его страна – вместе с Украиной.
Дочь экс-вице-президента США Дика Чейни – Лиз Чейни – подчеркнула, что история запомнит этот день, когда "американский президент и вице-президент отказались от всего, за что мы выступаем".
Сенатор-демократ Адам Шифф подчеркнул, что сегодня в Овальном Кабинете встретились герой и трус.
"Когда встреча завершится, герой вернется домой, в Украину", – добавил сенатор.
Заместитель руководителя партии Фридриха Мерца Иоганн Вадефуль также выразил поддержку Украине и Зеленскому. Он подчеркнул, что Европа не предаст Украину.
Сцены из Белого дома шокируют. Как можно так ударить ножом в спину президента страны, которая оккупирована? Свободная Европа не предаст Украину,
Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что именно Россия является агрессором, и стоит уважать тех, кто воюет с самого начала.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил Украине слова поддержки после встречи Трампа и Зеленского.
Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки,