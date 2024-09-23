У нас не так много времени, следующие несколько месяцев будут решающими, – Зеленский в США

Владимир Зеленский в США получил награду от Американской академии достижений. На вручении президент сказал, что нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия.

Владимир Зеленский отметил во время выступления на церемонии награждения премией The Golden Plate Award Американской академии достижений 23 сентября, что на протяжении 60 лет ею отмечают за вклад в развитие человечества, пишет 24 Канал.

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Что сказал президент на вручении премии

Владимир Зеленский заявил, что современный мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне – свобода, а на другом – все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям.

Также президент сказал, что никто, – ни в США, ни в Украине, ни в любой точке Европы, или в любой точке мира, – никто добровольно не выбирает для своих детей такие режимы, как российская, иранская или любая другая диктатура. Ведь эти режимы всегда:

построены на насилии,

развязывают войны и проливают кровь,

воруют будущее, ведь разрушают годы, оставляя десятилетия в руинах.

Президент заметил, что именно поэтому они должны проиграть.

У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне – войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы, – у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны его определить. Не Россия, не их кровавые союзники,

– заверил президент.

Он добавил, что мы должны быть быстрее, нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия.

Выступление Зеленского на вручении премии: смотрите видео

Владимир Зеленский объяснил, что представит план победы Украины:

президенту Байдену,

Конгрессу,

обоим кандидатам в президенты – Камале Харрис и Дональду Трампу,

а также всем нашим союзникам в мире.

И я считаю, что это должно быть нашим общим достижением – победа ради свободы, без всяких компромиссов за счет свободы. Просто сейчас мы все имеем силу сформировать мир, в котором будут жить наши дети и их дети,

– подытожил Зеленский.

Накануне, 22 сентября, во время вечернего обращения президент говорил также о том, что именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне.