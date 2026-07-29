"Это точно шаг к миру": Зеленский отреагировал на решение Сената по поводу санкций против России

В Вашингтоне 29 июля прошла встреча Владимира Зеленского и сенаторов США. В центре бесед были темы, имеющие прямое значение для усиления давления на Россию.

Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского .

Что известно о встрече?

На разговор с украинским президентом собралось более 60 сенаторов. В тот же день в Сенате США также прошло процедурное голосование за санкционный законопроект против России.

По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны обсудили сразу несколько тем, а больше внимания уделили антибалистической защите. Президент поблагодарил американских законодателей за поддержку и высокую оценку результатов украинских воинов на фронте и возможностей Украины.

Это первый шаг к реализации планов Линдси и точно шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал,

– подчеркнул Зеленский.

К слову, 29 июля Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект по санкциям против России и Ирана . Сначала прошли дебаты и рассмотрение письменных поправок к законопроекту. После этого состоится финальное голосование за принятие закона.