Про це мовиться у повідомленні Володимира Зеленського.

Що відомо про зустріч?

На розмову з українським президентом зібралися понад 60 сенаторів. У той самий день у Сенаті США також відбулося процедурне голосування за санкційний законопроєкт проти Росії.

За словами Зеленського, під час переговорів сторони обговорили одразу кілька тем, а найбільше уваги приділили антибалістичному захисту. Президент подякував американським законодавцям за підтримку та за високу оцінку результатів українських воїнів на фронті й можливостей України.

Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював,

– наголосив Зеленський.

До слова, 29 липня Сенат США на процедурному голосуванні підтримав законопроєкт щодо санкцій проти Росії та Ірану. Спершу відбулися дебати та розгляд письмових поправок до законопроєкту. Після цього відбудеться фінальне голосування за ухвалення закону.